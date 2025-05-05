Минюст США распорядился ликвидировать межведомственную группу по борьбе с организованной преступностью и оборотом наркотиков, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, речь идет о группе под названием Organized Crime Drug Enforcement Task Force.

Отмечается, что в служебной записке министерства указано, что финансирование группы в проекте федерального бюджета на 2026 финансовый год будет обнулено. Офис группы также будет расформирован, руководство должно завершить все операции до конца текущего года.

Согласно данным Счетной палаты США, за последние два года благодаря деятельности группы было изъято более $2 млрд у транснациональных преступных сетей. При этом бюджет межведомственной группы на 2025 год составлял $550 млн.

До этого военный эксперт, бывший полковник ВС США Дэниел Дэвис говорил, что средства американских налогоплательщиков, которые выделяются украинской стороне, идут на пенсии украинских чиновников, а оружие, которое поставляют США, передается мексиканским наркокартелям.

Ранее в США распустили рабочую группу по поиску активов российских бизнесменов.