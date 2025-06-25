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В Wildberries прокомментировали предостережение ФАС

В Wildberries пообещали изучить предостережение ФАС о счетах для продавцов
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Wildberries & Russ изучит предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по поводу открытия счетов в «Вайлдбериз банке». Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании, пишет ТАСС.

Сегодня ФАС выдала Wildberries предостережение из-за того, что маркетплейс обязал новых продавцов открывать счета в дочернем банке.

«Компания изучит предостережение, как только оно поступит в наш адрес. Отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета», — отметили в компании.

В пресс-службе заявили, что открытие счета для регистрации на маркетплейсе необходимо для проверки новых продавцов по информационным базам, доступным «Вайлдбериз банку». При этом продавцы не обязаны использовать открытый счет — для работе на платформе они могут использовать счет в любом банке РФ.

До этого Wildberries & Russ (РВБ) и Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ предусматривает реализацию совместных образовательных и научно-исследовательских программ, а также поддержку молодых специалистов. Соглашение подписали глава объединенной компании Татьяна Ким и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.

Ранее сообщалось, что Wildberries & Russ станет резидентом «Долины Физтеха».

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