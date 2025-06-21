Wildberries & Russ и МГТУ им. Баумана запустят совместные образовательные программы

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба компании.

Документ предусматривает реализацию совместных образовательных и научно-исследовательских программ, а также поддержку молодых специалистов. Соглашение подписали глава РВБ Татьяна Ким и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.

«Сотрудничество Wildberries и Russ с ведущими вузами страны, такими как МГТУ им. Н.Э. Баумана, делает нас всех ближе к цели - развитие цифровой экономики и отечественной инженерной мысли, а значит и технологического потенциала России. Эти кадры - наше будущее, и для нас большая честь передавать им свой опыт. Студенты смогут получить не только теоретические основы, но и обучаться на реальных кейсах и лучших практиках», — отметила Татьяна Ким.

В свою очередь, Михаил Гордин подчеркнул важность партнерства с технологичными компаниями для формирования современной модели образования.

«Партнерство с технологичными и инновационными компаниями — важный шаг к формированию современной модели образования, в которой практико-ориентированные знания, предпринимательские навыки и исследовательская инициатива становятся неотъемлемой частью научно-образовательной среды. Мы убеждены, что объединение потенциала университета и индустрии создает необходимые условия для подготовки специалистов нового поколения — гибких, мотивированных и готовых к вызовам завтрашнего дня», — подчеркнул он.

В рамках соглашения планируется запуск совместных образовательных программ, стажировок для студентов в РВБ, проведение научно-образовательных мероприятий и организация практик. Также компании будут поддерживать талантливых студентов и школьников.

Напомним, в ноябре 2024 года РВБ запустила образовательное направление. Пилотным проектом стал Клуб Инициативной Молодежи (КИМ) — конкурс грантовой поддержки для молодых ученых и студентов. На данный момент компания сотрудничает с более чем 60 учебными заведениями, включая вузы, колледжи и школы. Это совместные обучающие программы, карьерные мероприятия, лекции, хакатоны, поддержка школьных олимпиад и стажировки для студентов.