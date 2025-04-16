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Стало известно, планирует ли немецкая компания Bosch вернуться в Россию

«Ъ»: производитель холодильников Bosch не планирует возвращаться в Россию
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Global Look Press

Немецкий производитель бытовой техники Bosch не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщили в компании «Коммерсанту», прокомментировав информацию о перезапуске ее российского завода в Санкт-Петербурге.

Журналисты отмечают, что до этого момента немецкая компания не заявляла о своем уходе из России, однако остановила локальное производство бытовой техники в марте 2022 года. Это решение было аргументировано ужесточением экспортного контроля и сложностями с поставками компонентов из Европы.

Летом 2022 года стало известно, что компания начала искать покупателя на российские активы.

15 апреля «Коммерсантъ» написал, что принадлежавшее «дочке» компании Bosch предприятие «БСХ бытовые приборы», которым сейчас управляет «Газпром бытовые системы», собирается снова открыть заводы немецкой фирмы в Петербурге.

По данным газеты, сейчас компания ищет поставщиков сырья, создает прототипы техники, а также настраивает оборудование для перезапуска заводов. Более того, планируется ежегодно увеличивать мощности предприятия.

Bosch — известный немецкий производитель бытовой техники (холодильники, стиральные машины, плиты, пылесосы и др.), автомобильных и промышленных технологий, а также электроинструментов.

Ранее в Германии решили закрыть два завода Bosch.

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