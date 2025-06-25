На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минпромторг предложил новый подход к ценообразованию продуктов питания

Минпромторг предложил фиксировать цены на сезонные продукты заранее
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Минпромторг РФ выступил с инициативой перейти на долгосрочное ценообразование для сезонных продуктов, чтобы снизить резкие колебания цен на них. Об этом сообщил замглавы ведомства Роман Чекушов в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025.

Он отметил, что вместе с Минсельхозом разработали предложения, которые помогут установить приемлемые для всех участников рынка «вилки» отпускных цен на определенный период. Это позволит сделать цены на продукты из так называемого «борщевого набора» более стабильными.

Кроме того, представители министерств регулярно встречаются с производителями и анализируют ситуацию на рынке, отметил Чекушов. При появлении риска роста цен они используют различные меры для их сдерживания и предотвращения резких скачков.

До этого кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева рассказала, что с июля в России ожидается снижение цен на несколько видов продуктов, что связано с началом сбора урожая и увеличением предложения на рынке. По ее словам, на прилавках появится больше свежих местных овощей и фруктов, а высокая конкуренция между производителями и избыток продукции приведут к снижению цен.

Ранее экономист рассказал, что в России подорожали морковь, подсолнечное масло и курица.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами