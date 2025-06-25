Минпромторг предложил новый подход к ценообразованию продуктов питания

Минпромторг РФ выступил с инициативой перейти на долгосрочное ценообразование для сезонных продуктов, чтобы снизить резкие колебания цен на них. Об этом сообщил замглавы ведомства Роман Чекушов в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025.

Он отметил, что вместе с Минсельхозом разработали предложения, которые помогут установить приемлемые для всех участников рынка «вилки» отпускных цен на определенный период. Это позволит сделать цены на продукты из так называемого «борщевого набора» более стабильными.

Кроме того, представители министерств регулярно встречаются с производителями и анализируют ситуацию на рынке, отметил Чекушов. При появлении риска роста цен они используют различные меры для их сдерживания и предотвращения резких скачков.

До этого кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева рассказала, что с июля в России ожидается снижение цен на несколько видов продуктов, что связано с началом сбора урожая и увеличением предложения на рынке. По ее словам, на прилавках появится больше свежих местных овощей и фруктов, а высокая конкуренция между производителями и избыток продукции приведут к снижению цен.

Ранее экономист рассказал, что в России подорожали морковь, подсолнечное масло и курица.