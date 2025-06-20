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Экономист рассказала, какие продукты подешевеют в июле

Экономист Казанцева: в России фрукты, овощи, ягоды и зелень подешевеют в июле
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Илья Питалев/РИА «Новости»

С июля в России ожидается снижение цен на ряд продуктов, что связано с началом сбора урожая и увеличением предложения на рынке. Об этом рассказала агентству «Прайм» кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.

По ее словам, на прилавках появится больше свежих местных овощей и фруктов, а высокая конкуренция между производителями и избыток продукции приведут к снижению цен. Подешевеют яблоки, груши, морковь, редис и чеснок. Особенно заметно, как отметила специалист, снизятся цены на картофель, лук и зелень — в том числе на салаты, петрушку и укроп.

Кроме того, сезонные ягоды — такие как клубника, черника, смородина и крыжовник — тоже станут доступнее благодаря росту поставок.

Однако эксперт предупредила, что погодные условия и проблемы с логистикой могут повлиять на снижение цен: если урожай будет ниже ожидаемого, оно окажется не таким заметным. В целом, по ее оценке, июль — удачное время для покупки свежих овощей и фруктов по более низким ценам, что позволяет сэкономить и сделать питание разнообразнее.

Ранее цена на сахар обвалилась до минимума за четыре года.

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