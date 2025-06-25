Стоимость золота опустилась ниже $3330 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже отметки $3330 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи.

По данным площадки, цена золота упала на 1,1% и составляла $3329,9 за тройскую унцию.

До этого портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин сообщал, что серебро за последний месяц подорожало на 11%, постепенно догоняя золото по динамике цен.

22 апреля стоимость золота достигла нового исторического рекорда: на Чикагской товарной бирже (CME) июньские фьючерсы на золото подорожали на 2,3% и достигли $3504,2 за унцию. Как отмечало Bloomberg, рост цен на золото стал результатом ослабления доллара и критики Федеральной резервной системы США со стороны президента Дональда Трампа. Эти факторы, по мнению аналитиков, повысили спрос на золото как на «актив-убежище».

Ранее россиянам рассказали о рисках вложения в золото.