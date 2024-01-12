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Суд Петербурга удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу»

Суд РФ удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу», постановил взыскать $150 млн

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск российского «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» о запрете вынесения решения третейского суда. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд запретил «Нафтогазу» продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде и Международной торговой палате.

Кроме того, российский суд постановил взыскать с «Нафтогаза» в пользу российской компании около $150 млн за неисполнение запрета суда РФ на продолжение разбирательства.

19 декабря стало известно, что «Газпром» подал в суд на «Нафтогаз».

Осенью 2022 года «Нафтогаз» подал иск против российского газового холдинга в Международный арбитраж. Украинская сторона обвиняет «Газпром» в несвоевременной оплате транзита топлива по территории страны. Также «Нафтогаз» потребовал в международном трибунале взыскать с России $5 млрд компенсации за потерю активов в Крыму.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал претензии украинской компании необоснованными.

Ранее в МИД РФ заявили о расторжении договора с Украиной о международном автосообщении.

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