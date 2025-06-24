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В Госдуме оценили идею в 10 раз увеличить плату за водопользование

Депутат Якубовский назвал справедливым повышение ставок за забор воды в 10 раз
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Счетная палата (СП) справедливо указала на резервы увеличения доходов бюджета в сфере водопользования. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Так он отреагировал на идею увеличить плату за использование водных ресурсов в 10 раз. По его словам, повышение ставок позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет и не окажет сильного влияния на экономику большинства предприятий.

Якубовский подчеркнул, что инициатива касается исключительно коммерческих предприятий, нововведение не затронет бытовое потребления воды гражданами. Он добавил, что необходимо обеспечить контроль, чтобы повышение ставок не коснулось тарифов для населения.

«Потребление должно оплачиваться по факту, а не по нормативу. Это нормальная и справедливая практика», — отметил депутат.

До этого Минстрой России разработал проект постановления, по которому плата за воду для тех, кто не установил счетчики, вырастет в три раза. Как пояснили в ведомстве, такие меры направлены на повышение ответственности владельцев недвижимости за потребление ресурсов.

Ранее стало известно, что в России могут перенести крайний срок оплаты коммунальных услуг.

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