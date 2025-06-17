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В России могут перенести крайний срок оплаты коммунальных услуг

ГД приняла закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ на 15-е число
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предполагающий перенос крайнего срока оплаты коммунальных услуг на 15-е число месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо прочего, в случае окончательного утверждения проекта срок предоставления платежных документов также будет перенесен — с 1-го на 5-е число.

Отмечается, что таким образом законодатели хотят сделать оплату услуг ЖКХ более удобной, поскольку многие россияне получают зарплату 12-го или 15-го числа, и инициатива позволит избегать просрочек.

Теперь проект должен быть утвержден Советом Федерации, после чего его рассмотрит президент. Если закон примут, то он вступит в силу 1 марта 2026 года.

До этого Минстрой России разработал проект постановления, по которому плата за воду для тех, кто не установил счетчики, вырастет в три раза. Как пояснили в ведомстве, такие меры направлены на повышение ответственности владельцев недвижимости за потребление ресурсов.

Ранее в Госдуме перечислили способы сократить расходы на ЖКХ.

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