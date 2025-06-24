Россиянам объяснили, что делать при «проглатывании» карты банкоматом

Если после завершения операции с банкоматом он «проглатывает» карту и не отдает, то пытаться вытащить ее механическим путем нельзя, как и выключать аппарат из сети. Необходимо в первую очередь проверить, не вышел ли чек, и если он есть, то забрать его как основной документ, который пригодится при дальнейшем разбирательстве, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

По словам специалистов, чек понадобится при подаче заявления в банк об инциденте. После его извлечения нужно зафиксировать случившееся, записав точное время «проглатывания», а также сфотографировать банкомат и записать его номер.

Затем с этими данными необходимо обратиться в службу поддержки банка. Если карта, которой пользовался человек, принадлежит другому банку, то звонить сразу нужно в него — по номеру, указанному на банкомате, пострадавшему в этом случае ничем не помогут, предупреждают эксперты. Вероятно, пользователю предложат заблокировать старую карту и выпустить новую — это хороший вариант, который гарантирует, что деньги со счета никто не спишет.

Если в этот же день получить карту обратно или выпустить новую не удается, то можно перевести средства на другой счет — как это сделать, можно уточнить у оператора. Зачастую в таких ситуациях гражданам помогают выпустить виртуальную карту, позволяющую оплачивать покупки по QR-коду. Когда подобный вариант по какой-то причине невозможен, можно обратиться в кассу банка и снять наличные средства, заключили эксперты.

До этого специалисты предупредили, что если банкомат «зажевал» карту, то необязательно причиной этого является его неисправность – возможно, что это связано с мошенниками или условиями обслуживания. Так, если данные карты украли мошенники, то как только клиент банка об этом сообщает, оператор её блокирует. С этого момента воспользоваться картой, снять с неё оставшиеся средства не получится – это особенно полезная опция в случае, если злоумышленники украли саму карту, отмечают эксперты. Карта может быть заблокирована и по другой причине – например, если истек срок её службы или пользователь проводил какие-то подозрительные операции. В этом случае карту включают в стоп-лист, по сути, замораживая её.

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