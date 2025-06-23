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Россиянам назвали основные причины, по которым банкомат может «зажевать» карту

ОСН: если банкомат зажевал карту, то это может быть признаком мошенничества
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Мария Девахина/РИА Новости

Если банкомат «зажевал» карту, то необязательно причиной этого является его неисправность – возможно, что это связано с мошенниками или условиями обслуживания, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Если данные карты украли мошенники, то как только клиент банка об этом сообщает, оператор её блокирует. С этого момента воспользоваться картой, снять с неё оставшиеся средства не получится – это особенно полезная опция в случае, если злоумышленники украли саму карту, отмечают эксперты. Карта может быть заблокирована и по другой причине – например, если истек срок её службы или пользователь проводил какие-то подозрительные операции. В этом случае карту включают в стоп-лист, по сути, замораживая её.

Важно, что банкомат обычно даёт клиенту не более 40 секунд на то, чтобы забрать карту после выполнения операции – если это не сделать вовремя, он её «проглатывает». Такая мера помогает обезопасить людей, которые забывают карточки в банкомате, уточняют специалисты. Они также не исключают вероятность сбоя работы программного обеспечения аппарата, при котором зажевать карту может из-за зависания, перебоев связи и питания.

Среди других причин, по которым банкомат может проглотить карту и не отдать её пользователю – введение неверного пин-кода три раза подряд, а также повреждение и размагничивание платёжного средства. Эксперты советуют в этом случае не пробовать вытащить карту или повторить операцию, а сразу обратиться в банк для перевыпуска карты.

Напомним, до этого декан факультета права НИУ ВШЭ и профессор Вадим Виноградов предупредил россиян, что небрежное использование банкоматов чревато кражей личной информации и финансовыми потерями. Он объяснил, что чеки содержат конфиденциальные сведения, включая последние цифры номера карты, сумму снятия и баланс счета – по этой причине важно уничтожать чеки надёжным способом, например, измельчая их на мелкие фрагменты или используя шредер.

Ранее Банк России опроверг слухи об ограничении снятия наличных.

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