Банк России опроверг слухи об ограничении снятия наличных

Центральный банк России сообщил, что сообщения об ограничениях на снятие наличных через банкоматы с 1 июня не соответствуют действительности. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регулятора.

В ЦБ отметили, что подобные изменения действительно вступят в силу, но только с 1 сентября 2025 года. Однако нововведение будет касаться исключительно ситуаций, когда банк заподозрит, что клиент находится под влиянием мошенников. В таких случаях кредитная организация сможет временно — на срок до 48 часов — ограничить выдачу наличных суммой до 50 тыс. рублей в сутки.

В Центробанке уточнили, что соответствующие поправки внесли в апреле в закон о банках и банковской деятельности. Они обязывают банки проводить антифрод-мероприятия при выдаче наличных через банкоматы, чтобы предотвратить случаи мошенничества.

Регулятор отметил, что за это время у клиента будет возможность отказаться от снятия средств и тем самым избежать потерь. Также сообщается, что признаки действий под давлением мошенников будут опубликованы на официальном сайте Банка России.

Ограничения будут распространяться на любые платежные карты, включая кредитные. При этом, если у клиента возникнет необходимость в получении наличных в период действия ограничений, он сможет обратиться в отделение своего банка с документом, удостоверяющим личность.

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