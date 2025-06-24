Эксперт раскрыл, как удар США по Ирану отразится на курсе биткоина

Аналитик Ли: удар США по Ирану не уничтожил потенциал роста биткоина

Эскалация на Ближнем Востоке и удар США по Ирану не уничтожили потенциал роста биткоина. Уже в третьем квартале текущего года криптовалюта покажет новый максимум. Такой прогноз в беседе с РИАМО дал ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли.

По его словам, падение биткоина на 6% на фоне обстрела объектов в Иране напугало инвесторов, однако сейчас интерес к активу восстанавливается.

«Несмотря на все сложности, биткоин доказал свою эффективность как защитный актив. На это указывают продолжающиеся притоки в ETF на базе криптовалюты. Интерес крупных инвесторов к инструменту говорит о том, что они рассматривают BTC как хедж против инфляции», — отметил эксперт.

Согласно его подсчетам, в третьем квартале биткоин будет торговаться в диапазоне $110 тыс. — $115 тыс.

По результатам исследования, проведенного сервисом Predicta (есть у «Газеты.Ru»), почти каждый третий опрошенный криптоинвестор в РФ (29%) ожидает роста курса биткоина выше $150 тыс. в 2025 году.

61% респондентов уверены, что криптовалюта преодолеет отметку в $130 тыс., но 6% предрекают обвал до $50 тыс. 10% при этом прогнозируют биткоин по $200 тыс.

Разброс мнений, по словам аналитиков, отражает глобальную неопределенность: одни видят в биткоине «цифровое золото», а другие — спекулятивный актив.

Ранее стало известно, что можно купить за один биткоин в России.