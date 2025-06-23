Россияне поделились ожиданиями от курса биткоина в 2025 году

Почти каждый третий опрошенный криптоинвестор (29%) ожидает роста курса биткоина выше $150 тыс. в 2025 году. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом Predicta (есть у «Газеты.Ru»).

61% респондентов уверены, что криптовалюта преодолеет отметку в $130 тыс., но 6% прогнозируют обвал до $50 тыс. 10% прогнозируют биткоин по $200 тыс.

Разброс мнений, по словам аналитиков сервиса, отражает глобальную неопределенность: одни видят в биткоине «цифровое золото», а другие — спекулятивный актив. Оптимисты опираются на исторические циклы роста стоимости биткоина, а пессимисты говорят о заметных колебаниях курса криптовалюты.

Американские Standard Chartered и Galaxy Digital ожидают биткоин по $150–200 тыс. к концу года, а Finder.com называет $135 тыс. средней оценкой, но предупреждает о риске коррекции до $70 тыс. В то же время эксперты CryptoQuant фиксируют признаки снижение спроса на криптовалюту.

20 июня курс биткоина составил около $106 тыс. По данным Bankrate, с начала 2025 года биткоин подорожал примерно на 15%.

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