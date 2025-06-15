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Экономист рассказала о реальной стоимости рубля

Экономист Сорокина: курс рубля близок к своей реальной стоимости
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Илья Питалев/РИА Новости

Директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина рассказала в беседе с агентством «Прайм», что нынешнее укрепление рубля не является избыточным, а его курс близок к своей реальной стоимости.

Экономист отметила, что последние три года продемонстрировали устойчивость российской экономики, которая оказалась сильнее, чем многие предполагали. По словам Сорокиной, экономика успешно справилась с санкциями, быстро наладила импортозамещение и переориентировала внешние рынки сбыта.

12 июня агентство РИА Новости писало, что американская валюта в последние месяцы заметно ослабла и вернулась к уровням 2022 года. По мнению аналитиков ведущих инвестиционных банков, это не предел — в Morgan Stanley считают, что в течение года индекс доллара может снизиться еще на 9%. Похожих прогнозов придерживаются и в других крупных банках, таких как JPMorgan Chase. Там посоветовали инвесторам обратить внимание на иену, евро и австралийский доллар.

Ранее крупнейшие инвестбанки предрекли резкое ослабление доллара.

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