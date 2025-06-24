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Россельхознадзор допустил снятие запрета на ввоз животных из ЕС

Россельхознадзор может снять запрет на ввоз продукции животноводства из ЕС
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Sinica Kover/Shutterstock/FOTODOM

В России изучают возможность отмены ограничений на поставки животных из стран Евросоюза. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью ТАСС на ПМЭФ.

«В первую очередь мы рассматриваем вопрос поставок генетического материала и животных из стран ЕС», — сказал он, отметив, что ведомство старается мягчить подходы и продолжит это делать.

Данкверт рассказал, что Россельхознадзор работает со странами ЕС, где ситуация с ящуром стабилизируется, и продвигает идеи, что в этом вопросе нужно отходить от политики. При этом ведомству важно понимать, что если поставки не угрожают безопасности, то их можно разрешить, подчеркнул глава службы.

В конце мая Всемирная организация по охране здоровья животных (ВОЗЖ) признала всю российскую территорию благополучной по ящуру, напомнил он.

17 января Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. После этого ряд европейских стран ввел запрет на импорт крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и ряда других животных.

В апреле в Венгрии сообщалось, что вирус продолжает распространяться.

Ранее Онищенко рассказал, как вирус Коксаки может попасть в Россию.

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