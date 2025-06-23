Ушедший из России Calvin Klein зарегистрировал в Роспатенте новый логотип

Американский бренд Calvin Klein зарегистрировал в Роспатенте новый логотип. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ушедшая в 2023 году с российского рынка компания подала заявку в российское ведомство 16 июня 2025 года. Под товарным знаком Calvin Klein, согласно полученным данным, сможет производить и продавать косметические средства и парфюмы, предметы одежды и аксессуары, а также мебель и ковры.

В феврале эксперт рынка франшиз, сооснователь Businessmens.ru Юрий Богомолов дал прогнозы, какие бренды стоит ждать обратно в ближайшее время. По его словам, определенно стоит ждать в числе первых возвращения «Старбакс», Levi's, Nike и Calvin Klein. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого итальянский дом моды Fendi, закрывший в России бутики, зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак — Fendi First, право на который будет действовать до ноября 2034 года.

Ранее Rolex зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак.