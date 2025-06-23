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Германию и Италию призвали забрать свое золото из США

FT: Германию и Италию призвали забрать золотые запасы на $245 млрд из США
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Depositphotos

Властям Германии и Италии стоит забрать золотые запасы на $245 млрд из США. Об этом в интервью Financial Times (FT) сообщил бывший депутат Европарламента Фабио Де Маси.

По информации Всемирного совета по золоту, Германия и Италия занимают после США второе и третье места в мире по величине национальных резервов с запасами 3352 тонны и 2452 тонны соответственно.

По словам бывшего депутата, существуют веские аргументы в пользу возвращения золота в Европу. Помимо этого, экс-депутат от Христианско-социального союза в Баварии Петер Гаувайлер добавил, что идти на компромиссы нельзя, когда вопрос затрагивает золотые резервы страны. Он призвал ответить на вопрос, стало ли хранение золота за границей более безопасным и стабильным за последнее десятилетие или нет.

В конце апреля стоимость золота достигла нового исторического рекорда: на Чикагской товарной бирже (CME) июньские фьючерсы на золото подорожали на 2,3% и достигли $3 504,2 за унцию.

Как отмечал Bloomberg, рост цен на золото стал результатом ослабления доллара и критики Федеральной резервной системы США со стороны президента Дональда Трампа.

Ранее золотые резервы России достигли исторического максимума.

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