Россия резко увеличила импорт шоколада из Китая в мае

По итогам мая Россия втрое увеличила импорт шоколада из Китая после резкого снижения закупок, зафиксированного в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной статистики страны.

Согласно данным таможни, в мае Китай экспортировал в Россию шоколада на $2,5 млн. В апреле импорт продукта в РФ составил $770,6 тысячи. В сравнении с маем 2024 года импорт китайского шоколада вырос в 1,5 раза.

По информации таможенных служб, Россия занимает пятое место среди покупателей шоколада у Китая. Доля РФ в китайском экспорте составляет 7,2%. Также в топ-5 стран-лидеров вошли Индонезия (8,1%), Гонконг (8,3%), Япония (8,3%) и Малайзия (9%). Всего в 2025 году Китай экспортировал шоколада на $34,4 млн.

7 июня данные турецкой статистической службы показали, что в апреле этого года Турция значительно увеличила экспорт шоколада в Россию. Показатель оказался почти втрое выше по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордных показателей.

Ранее биологи выявили тревожные последствия потребления шоколада.