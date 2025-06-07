Россия в апреле утроила импорт турецкого шоколада

В апреле этого года Турция значительно увеличила экспорт шоколада в Россию, почти втрое по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордных показателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, которые были получены от турецкой статистической службы.

В частности, в апреле Турция поставила в Москву шоколад и изделия на его основе на сумму $5,6 миллиона, что является самым высоким показателем за всю историю торговли между двумя странами. В годовом исчислении объем поставок увеличился в 2,7 раза, а в месячном - на 9%.

За первые четыре месяца текущего года экспорт турецкого шоколада в Россию составил $19,4 миллиона, что вдвое превышает аналогичный показатель за прошлый год. Ожидается, что общий объем поставок за весь 2024 год достигнет $41,5 миллиона.

Наибольшую долю в апрельском импорте составили различные шоколадные изделия на сумму почти $4 миллиона, среди которых основную часть занимали конфеты — как с начинкой, так и без. Также были импортированы шоколад без начинок на $1,1 миллиона и шоколад с начинками на $502 тысячи. Кроме того, Россия приобрела готовые шоколадные изделия массой более 2 килограммов в различных формах на сумму $8 тысяч.

Турция также поставила в Россию какао-порошок без добавления сахара на сумму $371 тысяча — это максимальный показатель с июня прошлого года, а также какао-масло на сумму $312 тысяч , что является рекордом с июля. Экспорт какао-порошка увеличился в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом (в месячном выражении — на 2,2 раза), в то время как поставки масла сократились в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом, но увеличились в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем.

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