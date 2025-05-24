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Шоколад содержит опасный для потомства металл, предупредили ученые

ConsRep: кадмий из шоколада сохраняется в организме до 30 лет
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Depositphotos

Американские биологи из Университета Майами выявили тревожные последствия потребления кадмия – тяжелого металла, который часто содержится в шоколаде. По данным ученых, этот токсин не только вредит здоровью самого потребителя, но может негативно сказаться на его будущих детях и даже внуках. Исследование опубликовано в научном журнале Consumer Reports (ConsRep).

Ученые обнаружили повышенное содержание кадмия и свинца в популярных шоколадных брендах, доступных в США.

По словам специалистов, тесты на рыбках данио-рерио (чьи гены на 74% совпадают с человеческими) подтвердили, что кадмий накапливается в организме с периодом полураспада 10-30 лет.

Металл вызывает проблемы с сердцем и другие серьезные заболевания. Токсичное воздействие элемента передается через поколения.

Ученые призывают потребителей внимательнее относиться к выбору шоколада и других продуктов (риса, лепешек, морепродуктов), в которых также может содержаться опасный металл. Кроме того, рекомендуется отказаться от курения (табак накапливает кадмий из почвы).

Укрепление рациона кальцием, железом и цинком также может защитить организм, снизив усвоение кадмия.

Ранее ученые выяснили, что нанопластик доставляет кадмий и другие тяжелые металлы в организм.

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