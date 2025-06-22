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В России заблокировали свыше 1 млрд товаров благодаря системе «Честный знак»

Минпромторг сообщил о блокировке свыше 1 млрд товаров благодаря «Честному знаку»
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В России заблокировали свыше 1,2 млрд товаров благодаря системе маркировки «Честный знак» и разрешительного режима на кассах магазинов. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Сообщается, что большую часть заблокированных товаров составляли контрафактные пачки сигарет — 311 млн единиц и банки пива — всего было выявлено 299 млн таких единиц товаров. Также было заблокировано 243 млн упаковок молока и 110 млн бутылок других безалкогольных напитков, а также 187 млн единиц продукции легкой промышленности.

Введение разрешительного режима на кассах магазинов означает, что при продаже некоторых товаров кассовое программное обеспечение должно отправлять запрос в систему «Честный знак» для проверки кода маркировки. Если система не подтвердит код, то продажа будет заблокирована.

До этого сообщалось, что в РФ с 1 сентября введут маркировку «Честный знак» для игрушек, растворимых напитков и сладостей.

Сейчас к системе «Честный знак» уже присоединились 900 тыс. компаний. Она обязывает производителей наносить уникальный код на каждую единицу продукции, что позволяет предотвращать поставку контрафактной продукции на рынок. Предполагается, что в сфере спортивного питания доля контрафакта может достигать 50%, а в строительной отрасли — 22%.

Ранее «Известия» писали, что коды маркировки товаров продаются всем желающим для любой продукции.

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