На ПМЭФ прошла сессия AI Journey

НА ПМЭФ прошла сессия Сбера AI Jorney с участие ведущих экспертов в области ИИ, на которой участники обсудили новые тренды сферы, сообщает пресс-служба Сбера.

Кандидат наук, директор лаборатории FusionBrain Института AIRI Андрей Кузнецов рассказал о ключевых трендах в мире ИИ, а ректор Университета Иннополис, руководитель Лаборатории математических основ оптимизации МФТИ Александр Гасников представил участникам результаты применения reasoning LLM-моделей для решения математических задач.

Как отметил директор Департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Иван Кузьмин, сегодня благодаря технологиям создаются инструменты для человека и помощи ему в жизни.

В рамках сессии технический директор Navio Павел Савинков рассказал участникам об устройстве автономного транспорта, сценариях его использования и подходах к созданию технологии, а д. ф.-м. н., директор лаборатории «Когнитивные системы ИИ» Института AIRI, директор Центра когнитивного моделирования Института ИИ МФТИ Александр Панов выступил с докладом о взаимосвязи рассуждений и планирования в системах воплощенного ИИ.