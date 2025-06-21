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Сечин считает, что США не согласятся на снижение потолка цен на российскую нефть

Сечин: США не согласятся на предложение ЕС снизить потолок цен на нефть РФ
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Maxim Shemetov/Reuters

США не поддержат инициативу Евросоюза по снижению потолка цен на российскую нефть до $45 за баррель. Такое мнение высказал глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления с докладом на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

По его мнению, понижением цен на нефть РФ ЕС стремится повысить эффективность своих закупок, а не снизить доходы российского бюджета.

По данным западных экспертов, говорит Сечин, с начала 2023 года Европа закупила российской нефти на более чем €20 млрд, став таким образом четвертым по объему покупателем.

«Очевидно, что США не согласятся на снижение референтных цен, продвигаемое европейцами, поскольку оно негативно повлияет на рентабельность нефтяного экспорта США», — добавил глава «Роснефти».

Накануне газета Politico сообщила, что Евросоюз решил отложить попытки снизить потолок цены на российскую нефть из-за возможного роста цен в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее Каллас поддержала снижение предельных цен на российскую нефть.

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