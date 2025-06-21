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Борис Титов объяснил, кто должен нести ответственность за трудовых мигрантов

Титов: ответственность за трудовых мигрантов должна лежать на их работодателе
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Александр Кряжев/РИА Новости

Организации и предприниматели, нанимающие на работу мигрантов, должны нести ответственность за их действия на территории России, тогда иностранцы не будут «болтаться без дела». Такую точку зрения в интервью агентству «Интерфакс» озвучил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Привязка обязанностей и возможностей к работодателю — это правильно. Тогда в стране не будет болтающихся без дела мигрантов, все будут заниматься именно тем, для чего их пригласили», — заявил Титов.

По его словам, подобную практику используют большинство стран в мире.

19 июня начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что в 2024 году в Российскую Федерацию въехало более 6 млн иностранных граждан. Отмечается, что половина из них приехала в Россию, чтобы устроиться на работу.

Кроме того, согласно информации МВД, в прошлом году число нелегально находящихся на территории страны иностранцев составляло порядка 700 тысяч человек.

Ранее Путин призвал Госдуму РФ в короткие сроки улучшить трудовое законодательство.

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