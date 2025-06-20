Экс-замглавы Минпросвещения Грибов согласился сотрудничать со следствием

Экс-замглавы Минпросвещения Грибов пошел на сотрудничество со следствием

Бывший заместитель министра просвещения России Денис Грибов пошел на сотрудничество со следствием в рамках возбужденного против него уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Грибов действительно готов сотрудничать со следствием и дать показания по настоящему уголовного делу», — сообщили в правоохранительных органах.

По версии следствия, Грибов вместе с экс-проректором подведомственного института и сотрудниками фирмы, предоставляющей услуги в сфере подготовки кадров, организовал схему хищения денег, выделенных на развитие профессионального образования. Группа заключила госконтракт на проведение стажировок, которые фактически не проводились.

Для прикрытия мошенничества была подготовлена фиктивная отчетная документация. В результате хищения бюджетных денег, сумма которого превышает 54 млн рублей, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого, в январе, Дениса Грибова оставили под арестом.

Ранее суд арестовал недвижимость по делу замглавы «Роскосмоса».