Названы три меры, необходимые для высоких зарплат россиян

Для того, чтобы зарплаты россиян были высокими, нужно принять три меры, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Во-первых, организациям прямо сейчас нужно активнее вкладываться в технологическую модернизацию своих процессов, в умное внедрение искусственного интеллекта и в проведение мероприятий, направленных на постоянное повышение квалификации своих сотрудников. Это — фундамент обеспечения высокой производительности труда в современных социально-экономических условиях. Во-вторых, очень важно обеспечить максимальную увязку конкретных результатов труда и уровня оплаты (например, путем более активного внедрения системы KPI, базирующейся на принципах понятности, прозрачности и справедливости)», — отметил Балынин.

В-третьих, по словам экономиста, организациям стоит усилить свое взаимодействие с высшими и средними специальными учебными заведениями — предлагать студентам стажировки, практики, специальные стипендии.

20 июня президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил о необходимости перейти к экономике высоких зарплат, связанных не с дефицитом кадров, а с качеством рабочих мест.

Ранее в России оценили новый порядок начисления отпускных.