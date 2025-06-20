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Названы три меры, необходимые для высоких зарплат россиян

Экономист Балынин: компаниям нужно внедрять ИИ для высоких зарплат россиян
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Depositphotos

Для того, чтобы зарплаты россиян были высокими, нужно принять три меры, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Во-первых, организациям прямо сейчас нужно активнее вкладываться в технологическую модернизацию своих процессов, в умное внедрение искусственного интеллекта и в проведение мероприятий, направленных на постоянное повышение квалификации своих сотрудников. Это — фундамент обеспечения высокой производительности труда в современных социально-экономических условиях. Во-вторых, очень важно обеспечить максимальную увязку конкретных результатов труда и уровня оплаты (например, путем более активного внедрения системы KPI, базирующейся на принципах понятности, прозрачности и справедливости)», — отметил Балынин.

В-третьих, по словам экономиста, организациям стоит усилить свое взаимодействие с высшими и средними специальными учебными заведениями — предлагать студентам стажировки, практики, специальные стипендии.

20 июня президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил о необходимости перейти к экономике высоких зарплат, связанных не с дефицитом кадров, а с качеством рабочих мест.

Ранее в России оценили новый порядок начисления отпускных.

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