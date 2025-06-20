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В правительстве РФ предрекли рост цен на жилье в ближайшие годы

Хуснуллин: цены на жилье неизбежно вырастут в 2028 году
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Цены на жилье в России начнут расти в 2028 году из-за сокращения ввода в эксплуатацию новостроек. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, в этом году разрешений на строительство многоквартирного жилья выдано меньше на 28%. С учетом того, что дом в РФ строится в среднем три года, в 2028 году многоквартирного жилья будет на 30% меньше, отметил Хуснуллин.

«А отсутствие жилья на рынке приводит к очередному росту цен... Рост будет совершенно точно, потому что единственная возможность для реального снижения цены — это большой объем предложения», — сказал премьер.

Накануне управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов спрогнозировал для «Газеты.Ru», что цены на новые квартиры в России повысятся на 10-12% во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым.

По данным сервиса »Яндекс Недвижимость», медианная цена новых студий в России по итогам мая составила 5,7 млн рублей (+0,9% за месяц), а однокомнатных квартир — 7,4 млн рублей (+0,4% за месяц). Средняя цена новых двухкомнатных квартир в российских городах-миллионниках снизилась на 0,4%, до 10,4 млн рублей. «Трешки» подешевели на 1,1%, до 13,5 млн рублей в среднем.

Ранее в России начали инвестировать в покупку номеров в отелях.

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ПМЭФ – 2025
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