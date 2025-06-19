Россиян предупредили о резком подорожании новых квартир

Цены на новые квартиры в России повысятся на 10-12% во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым, спрогнозировал для «Газеты.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«На мой взгляд, рост цен на первичное жилье существенно ускорится. Во-первых, начался цикл смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. В связи с этим ставки по депозитам просядут, а ипотечные кредиты вновь станут доступнее. При этом на фоне отложенного спроса девелоперы станут отказываться от крупномасштабных скидочных акций. Думаю, во втором полугодии 2025 года новостройки Москвы могут подорожать в среднем на 10-12%. Рост цен окажется еще выше, если российские власти утвердят расширение семейной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет и новое увеличение лимитов в рамках данной программы», — отметил Сырцов.

По данным сервиса »Яндекс Недвижимость», медианная цена новых студий в России по итогам мая составила 5,7 млн рублей (+0,9% за месяц), а однокомнатных квартир — 7,4 млн рублей (+0,4% за месяц). Средняя цена новых двухкомнатных квартир в российских городах-миллионниках снизилась на 0,4%, до 10,4 млн рублей. «Трешки» подешевели на 1,1%, до 13,5 млн рублей в среднем.

Ранее сообщалось, что в России подешевели трехкомнатные квартиры.