Россиянам объяснили выгоду курса доллара выше 100 рублей

Курс доллара выше ста рублей наиболее выгоден для российской экономики с точки зрения наполнения бюджета и поддержания экспорта, считает владелец и гендиректор GIS Mining Василий Гиря. Так в беседе с RT он объяснил слова главы Сбербанка Германа Грефа, назвавшего высокий курс американской нацвалюты равновесным.

Равновесным считается курс, при котором обеспечивается профицитная устойчивость таких показателей, как внешнеторговый баланс, бюджет и ключевые отрасли экономики. При таком сценарии не требуется ручное регулирование ведомств, пояснил специалист. Для российской экономики это является основой поддержки экспорта и наполнения бюджета, подчеркнул он.

«При относительно слабом рубле выручка от экспорта в валюте переводится в большее количество рублей. Это даёт сохранить стабильность социальных и инвестиционных расходов, пока есть внешние геоэкономические ограничения», — объяснил аналитик.

При этом с начала 2025 года рубль демонстрирует уверенный рост по отношению к доллару, что заметно снизило разгон инфляции и позволило Центробанку перейти к более мягким решениям в сфере денежно-кредитной политики, напомнил эксперт. До конца первого полугодия, по его мнению, доллар останется в диапазоне 77-81 рубля.

Напомним, Герман Греф до этого заявил, что текущий курс рубля по отношению к доллару далек от равновесного и наносит ущерб экспортным отраслям и федеральному бюджету. Сбалансированным был бы курс выше 100 рублей за доллар, тогда как сейчас он составляет около 78–79 рублей – такое соотношение серьезно влияет на выручку экспортеров и создает трудности для бюджета страны, считает он.

Ранее россиян обрадовали скорым ростом доллара выше 100 рублей.