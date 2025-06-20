Глава Сбербанка рассказал, какой курс доллара он считает равновесным

Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ заявил, что текущий курс рубля по отношению к доллару далек от равновесного и наносит ущерб экспортным отраслям и федеральному бюджету. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Грефа, сбалансированным был бы курс выше 100 рублей за доллар, тогда как сейчас он составляет около 78–79 рублей. Такое соотношение, по его словам, серьезно влияет на выручку экспортеров и создает трудности для бюджета страны, считает он.

Также глава Сбербанка отметил, что государственный бюджет уже сталкивается с повышенным дефицитом. Он предположил, что к концу года Министерству финансов, вероятно, придётся искать дополнительные источники финансирования. В качестве одного из таких источников Греф назвал рыночные заимствования.

По данным на пятницу, официальный курс доллара составляет 78,48 рубля.

Также Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как «идеальный шторм». По его словам, на внутреннем рынке сейчас наблюдается сразу несколько серьезных проблем. В частности, высокие реальные процентные ставки мешают бизнесу инвестировать, что может замедлить экономический рост.

Ранее Греф высоко оценил политику Центробанка России.