«Нам это выгодно»: россиян обрадовали скорым ростом доллара выше 100 рублей

Растущий курс доллара не станет помехой для российских потребителей и предпринимателей, так как подтолкнет за собой экономический рост, который отобьет все потери. Вскоре доллар вырастет до 100 рублей и даже перешагнет эту отметку, но россиянам такая ситуация выгодна – это будет плюс для бюджета, зарплаты вырастут, а налоги направят на социальную сферу, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Минэкономики РФ заложило в бюджет показатель доллара в 94,5 рубля – сохранять стабильность такого курса необходимо, чтобы бюджет не страдал, отметил эксперт. По его словам, если установить курс на уровне 95-100 рублей и сделать так, чтобы он не менялся три-четыре года, то это станет большим преимуществом для предпринимателей, которые смогут планировать долгосрочные расходы. А вот постоянные скачки вверх и вниз на уровень до 30% регулярно меняют обстановку на рынке и не позволяют разработать никаких стратегий. При этом страдают отрасли, в которых цикл производства колеблется от двух до пяти лет, объяснил экономист.

В ближайшее время, по мнению специалиста, курс валют скорректируется, но гражданам не стоит этого бояться – их доходы вырастут относительно расходов.

«В середине-конце июля начнется точка перелома, доллар станет расти, и к концу года он достигнет 100 рублей, а может даже перейдет за эту отметку. Это будет огромный плюс для бюджета, а по гражданскому обществу ударит не так больно», заверил Остапкович.

Он отметил, что в среднем у жителя России импортные товары в корзине не превышают 33-35% от расходов – это, например, бытовая техника и некоторые фрукты. При этом бюджет выиграет на фоне повышения доходов государства от налогов, начнет расти экономика, а предприятия будут зарабатывать больше, что позволит им повышать зарплаты, считает экономист.

«А налоги пойдут в социальную сферу. В таком случае произойдет компенсационный эффект: россияне окажутся в более выгодном положении, чем сейчас», — убежден Остапкович.

Напомним, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что курс в диапазоне 90–100 рублей за один доллар США был бы приемлемым для федерального бюджета, компаний-экспортеров и граждан. По его словам, в этом диапазоне удобно работать, так как он более-менее предсказуемый, позволяющий решать бюджетные задачи и оказывать поддержку отраслей-экспортеров и компаний-экспортеров. В то же время такой курс американской валюты не сильно ударит по россиянам, уверен он.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.