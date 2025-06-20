Москва стала лидером рейтинга состояния инвестклимата среди регионов РФ

Москва седьмой год подряд возглавила рейтинг состояния инвестклимата регионов РФ

Москва в седьмой раз подряд возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ, составляемый Агентством стратегических инициатив (АСИ) ежегодно при участии деловых объединений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Второе место в рейтинге разделили Нижегородская область и Республика Татарстан. На третьей строчке расположились Республика Башкортостан и Московская область.

Четвертое место заняли Тюменская и Сахалинская области, пятое – Калужская, Смоленская и Челябинская области, шестое – Санкт-Петербург. Седьмую позицию разделили Республика Крым, Воронежская область и Краснодарский край, восьмую – Липецкая область и Чеченская Республика. Девятое место заняли Новгородская область, Магаданская область и Республика Мордовия, а десятую строчку разделили Свердловская и Саратовская области.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в своем Telegram-канале отметила, что Воронежская и Липецкая области улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом, а Мордовия, Свердловская и Саратовская области впервые вошли в топ-10 рейтинга.

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