Ленинградскую область назвали лидером по промышленным инвестициям среди регионов России

Ленинградская область выходит на ПМЭФ абсолютным лидером по промышленным инвестициям среди регионов России, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По данным платформы «Инвестиционные проекты», Ленинградская область привлекла 7,7 трлн рублей инвестиций и 795 активных проектов.

Как отметил Дрозденко, Ленинградская область также является вторым после Москвы регионом по общему объему частных инвестиций во всех отраслях.

«Это не просто цифры для отчетов. Это новые рабочие места, рост зарплат, налоги, которые пойдут на современные школы, детсады, поликлиники и дороги. В конечном счете, это фундамент для повышения качества жизни каждого ленинградца, который областная инвесткоманда продолжит укреплять на экономическом форуме уже завтра», — сказал Дрозденко.

Губернатор добавил, что на ПМЭФ Ленинградская область планирует подписать более 30 инвестиционных соглашений.