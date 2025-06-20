Глава Сбербанка дал совет россиянам, куда вложить 1 млн рублей

Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам инвестировать 1 млн рублей на депозиты на один год, а также в акции Сбербанка — на пять лет. Об этом он рассказал в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если срок вложения — год, то лучше выбрать депозит. Если горизонт — пять лет, то можно вложиться в акции Сбера», — сказал Греф.

По его словам, на сегодняшний день россияне и бизнес ведут себя рационально, предпочитая банковские депозиты с высокой доходностью.

Согласно прогнозу кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, россияне получат 10 трлн рублей в виде процентов по вкладам в 2025 году. Он также рассказал, что объем средств, размещенных на вкладах физических лиц, за 10 месяцев 2024 года увеличился на 7,5 трлн рублей. На 1 ноября 2024-го он составил 52,6 трлн рублей, а за октябрь прирост объема в денежном выражении был свыше 830 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали отказываться от коротких вкладов.