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Глава «КАМАЗа» описал состояние рынка грузовиков в РФ одним словом

Глава «КАМАЗа» Когогин: на рынке грузовиков в России произошла заморозка
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Shutterstock

На рынке грузового транспорта в России произошло не просто «охлаждение», а «заморозка». Об этом в интервью РБК заявил совладелец и гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин.

По его словам, несмотря на снижение ключевой ставки, капитал остается недоступным не только для игроков рынка, но и для потребителей.

«Наш «барометр» говорит не об охлаждении, а о заморозке. Наверное, ситуацию можно описать одной фразой: «Ух», — отметил Когогин.

Глава компании подчеркнул, что от стратегии рынку приходится переходить к тактике «как прожить сегодня и завтра».

Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российское правительство рассмотрит меры поддержки автопрома. Он отметил, что все предложения по поддержке автопрома будут рассмотрены через две недели.

До этого глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в России по итогам 2025 года может быть продано на 30% меньше новых автомобилей, чем в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.

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