В России резко снизились продажи китайских автомобилей

В России за два месяца 2025 года было продано 91 тыс. китайских легковых машин – на 17% меньше, чем в январе – феврале 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом продажи российских автомобилей выросли по итогам 2 месяцев 2025 года на 8%, до 60,2 тыс. единиц.

Сильнее всего выросли продажи белорусских легковых машин – в 2,5 раза, до 3,8 тыс. экземпляров.

До этого стало известно, что количество новых легковых автомобилей, проданных в РФ в феврале текущего года, оказалось на 24,9% меньше по сравнению с февралем 2024 года. За последний зимний месяц в нашей стране было реализовано 78 тыс. новых авто.

Российская марка машин Lada по-прежнему остается лидером продаж. В феврале 2025 года жители страны приобрели 24,6 тыс. соответствующих транспортных средств. Благодаря этому их доля на рынке составила более 31%, тогда как в феврале прошлого года этот показатель был ниже — 28%.

При этом китайский бренд Haval занял первое место по числу проданных автомобилей среди иностранных марок. Его продажи в феврале нынешнего года достигли 9,6 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что в России рекордно сократятся продажи автомобилей.