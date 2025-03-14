Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России резко снизились продажи китайских автомобилей

Продажи китайских автомобилей в России упали на 17%
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России за два месяца 2025 года было продано 91 тыс. китайских легковых машин – на 17% меньше, чем в январе – феврале 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом продажи российских автомобилей выросли по итогам 2 месяцев 2025 года на 8%, до 60,2 тыс. единиц.

Сильнее всего выросли продажи белорусских легковых машин – в 2,5 раза, до 3,8 тыс. экземпляров.

До этого стало известно, что количество новых легковых автомобилей, проданных в РФ в феврале текущего года, оказалось на 24,9% меньше по сравнению с февралем 2024 года. За последний зимний месяц в нашей стране было реализовано 78 тыс. новых авто.

Российская марка машин Lada по-прежнему остается лидером продаж. В феврале 2025 года жители страны приобрели 24,6 тыс. соответствующих транспортных средств. Благодаря этому их доля на рынке составила более 31%, тогда как в феврале прошлого года этот показатель был ниже — 28%.

При этом китайский бренд Haval занял первое место по числу проданных автомобилей среди иностранных марок. Его продажи в феврале нынешнего года достигли 9,6 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что в России рекордно сократятся продажи автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами