Россияне получат более 10 трлн рублей дохода по вкладам в 2025 году

Россияне получат 10 трлн рублей в виде процентов по вкладам в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Я думаю, что в 2024 году россияне от размещения средств во вклады в виде процентных доходов получили 7–7,5 трлн рублей, а в 2025 году — свыше 10 трлн рублей. На такую тенденцию будут влиять два фактора. Во-первых, большая сумма средств, размещенных гражданами на депозитах. Так, объем средств физических лиц, размещенных во вкладах физических лиц, за 10 месяцев 2024 года увеличился на 7,5 трлн рублей. На 1 ноября 2024-го он составил 52,6 трлн рублей, за октябрь прирост объема в денежном выражении был свыше 830 млрд рублей. Во-вторых, высокие процентные ставки», — пояснил экономист.

По его оценке, средняя ставка по депозитам в 2025 году достигнет 20–22%, но на рынке будут предложения и с более высокими ставками. По словам Балынина, уже сейчас есть много предложений по 23–25% без каких-либо дополнительных условий. В этом случае вкладчик, положивший на депозит 100 тыс. рублей, через год заберет 123–125 тыс. рублей. Экономист назвал настоящее время оптимальным для открытия вклада.

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