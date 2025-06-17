В России окрестили игрушку Лабубу «страшным Чебурашкой»

Игрушка Лабубу стала популярной благодаря успешному маркетингу, но в реальности это «страшный, зубастый Чебурашка». Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров, передает ТАСС.

«Если дальше объективно начинаешь смотреть на этот образ, который на уровне пугающего и необычного, на который сработал маркейтинг, то в действительности это страшный, зубастый Чебурашка. Почему мой ребенок должен воспитываться [на ней], когда есть хороший и веселый Чебурашка?», — заявил он.

Гуров также вспомнил про еще одну игрушку, которая была популярна среди детей — Хаги Ваги. По его мнению, ее востребованность была связана не с их агрессивным видом, а с контентом, отметив, что есть мультфильм с соответствующим персонажем.

Среди прочего глава Росмолодежи напомнил, что для стимулирования создания отечественных игрушек полгода назад был запущен всероссийский конкурс «Родная игрушка».

До этого эксперт моды Эвелина Хромченко в комментарии «Газете.Ru» рассказала историю возникновения феномена игрушек Лабубу, которые сейчас популярны во всем мире — причем не только среди детей, но и у взрослых. По ее словам, Лабубу «жил вполне спокойно», пока певица Лиса из BlackPink не выпустила пост с игрушкой и ее 104 млн подписчиков отреагировали однозначно: «Надо брать».

Ранее редкого Лабубу продали на аукционе за рекордные почти 12 млн рублей.