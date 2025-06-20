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Президент ТПП высказался о возвращении иностранных компаний в РФ

ТПП: зарубежные компании предварительно изучают возможности возвращения в Россию
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Depositphotos

Иностранные компании начали предварительно изучать возможности возвращения в Россию. Об этом в интервью газете «Известия» заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«То, что идет прощупывание почвы, — это правда. После появления перспективы завершения украинского конфликта в более короткие сроки многие зарубежные компании начали проявлять интерес к возвращению», — заявил он.

По словам президента ТПП, иностранные представители начали подавать запросы через торговые ассоциации, включая Американскую торговую палату в РФ, а также немецкие, корейские и европейские бизнес-сообщества.

Катырин отметил, что российский рынок остается привлекательным из-за емкости, квалифицированных кадров и конкурентных преимуществ, однако обозначать конкретные сроки возвращения зарубежных компаний преждевременно.

19 июня глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит западных компаний, которые в текущей геополитической обстановке были бы готовы вернуться на рынок РФ.

Ранее Песков оценил возможность возвращения западных компаний в Россию.

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