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Греф высоко оценил политику Центробанка России

Греф назвал политику Центробанка РФ искусством пройти «между Сциллой и Харибдой»
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Пресс-служба Сбера

Глава Сбербанка Герман Греф высоко оценил политику Центрального банка РФ, назвав ее «искусством». Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия — 24».

«В целом, такая политика, конечно же, приводит к охлаждению экономики и снижению инфляции. Это искусство. Здесь нужно пройти между Сциллой и Харибдой», — сказал Греф.

19 июня глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, обращаясь к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), попросил от нее «немного любви к экономике». По его словам, обсуждение инфляции не должно скатываться в крайности, когда «либо 4%, либо как в Турции». Есть и промежуточные варианты, которые необходимо обсуждать, заявил министр.

В ответ руководитель ЦБ сказала, что она, как бывший министр экономического развития, любит экономику не меньше, чем Решетников.

Ранее Набиуллина обещала, что Центробанк будет настойчиво снижать инфляцию.

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ПМЭФ – 2025
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