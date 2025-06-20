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Сбер и штат Найджер Нигерии будут сотрудничать в сфере применения ИИ

Сбер поможет провести цифровую трансформацию штата Найджер Нигерии
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Design_Bank/Shutterstock/FOTODOM

Сбер и штат Найджер Федеративной Республики Нигерия подписали меморандум о намерениях в области применения технологий искусственного интеллекта (AI) и реализации проектов для цифровой трансформации отраслей экономики региона. Документ в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев и губернатор штата Найджер Мохаммед Умару Баго.

Стороны намерены развивать совместные проекты в здравоохранении, сельском хозяйстве, горнодобывающей отрасли, кибербезопасности и цифровом образовании. Кроме того, планируется разработка дорожных карт, создание рабочих групп и регулярные встречи для реализации инициатив. Особый акцент сделан на обмене опытом и запуске пилотных проектов с перспективой их масштабирования. Сотрудничество направлено на технологическое развитие региона через внедрение инновационных решений.

«Это сотрудничество откроет штату Найджер доступ к экспертизе и продуктам Сбера для решения ключевых задач региона, поможет повысить качество жизни людей и развивать бизнес. Искусственный интеллект доказывает свою эффективность в решении социально-экономических вопросов по всему миру, и Африка не исключение», — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев.

В свою очередь, губернатор штата Найджер Мохаммед Умару Баго отметил, что благодаря сотрудничеству со Сбером и российскому опыту штат планирует реализовать целый ряд проектов, направленных на рост эффективности сельского хозяйства, улучшения качества жизни и формирования новых точек роста экономики.

Ранее сообщалось, что Сбер и Президентская академия запускают магистерскую программу «Цифровая трансформация в публичном управлении». Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

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