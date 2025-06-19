Сбер и Президентская академия запустят магистерскую программу по цифровой трансформации

Сбер и Президентская академия запускают магистерскую программу «Цифровая трансформация в публичном управлении». Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Документ подписали президент, председатель правления Сбера Герман Греф и ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. Программа направлена на подготовку специалистов нового поколения, которые будут внедрять цифровые технологии в государственное, муниципальное и корпоративное управление.

Программа предназначена для выпускников бакалавриата и специалитета, а также для действующих управленцев, желающих освоить современные технологии для работы в госсекторе и бизнесе. Студенты научатся применять искусственный интеллект и большие данные в принятии решений, управлять цифровыми изменениями и развивать экосистемное мышление.

«Цифровые технологии уже не просто инструмент — они стали новой средой, в которой существуют государство, бизнес и общество. Но сами по себе технологии не меняют мир — это делают люди, которые умеют ими пользоваться. Наша задача — дать молодым специалистам практические навыки, которые сделают из них лидеров изменений, научат говорить на языке цифровой трансформации и использовать искусственный интеллект в реальных управленческих задачах», — сказал Греф.

В свою очередь, Комиссаров добавил, что программа нацелена на формирование компетенций и практических навыков.

«Вместе мы создаем условия, при которых лучшие преподаватели и эксперты из бизнеса будут сопровождать студентов на всех этапах обучения, чтобы каждый из них в будущем мог внести вклад в цифровую трансформацию страны», — сказал он.

Отмечается, что программа рассчитана на 2,5 года и включает 37 дисциплин, объединенных в три блока: фундаментальные знания в области государственного управления (Hard Skills), цифровые компетенции (Digital Skills) и развитие управленческих качеств (Soft Skills).

На программу примут только 50 человек, которых отберут с помощью компьютерного тестирования и собеседования. Обучение доступно в очно-заочном формате с гибким графиком, что позволяет совмещать учебу с работой.