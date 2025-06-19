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В России стали продавать меньше водки

ТАСС: продажи водки в России снизились почти на 6% с начала года
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Варвара Гертье/РИА Новости

С января по май 2025 года розничные продажи алкоголя в России показали общее снижение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи водки упали на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составили 29,25 млн декалитров. Коньяка продали на 11,4% меньше — 5,16 млн дал, а виноградных вин — на 1,7% меньше, до 22,4 млн декалитров. Также сократились продажи игристых вин (–3,9%) и ликерных вин (–12,2%).

При этом вырос спрос на ликеро-водочную продукцию (+14%, до 7,2 млн декалитров), и другие крепкие напитки (+3,1%, до 5,66 млн декалитров). Однако в целом объемы алкоголя крепостью выше 9% снизились на 2,9%, до 47,26 млн декалитров.

Общий объем продаж алкогольной продукции, не включая пиво и слабоалкогольные напитки, сократился на 13,5% и составил 80,87 млн декалитров. Особенно резко упал сегмент слабоалкогольных напитков — почти на 90%, до 808,9 тыс. декалитров.

Также значительно снизились продажи винных напитков с добавлением спирта (–9,2%), без спирта (–60,8%) и плодовых алкогольных напитков (–74,3%).

Ранее россиян предупредили о резком подорожании пива в 2026 году.

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