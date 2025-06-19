На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В минфине опровергли сообщения о том, что в России могут разрешить онлайн-продажу вина

Минфин: в России не было возобновлено обсуждение об онлайн-продаже вина
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В России не было возобновлено обсуждение об онлайн-продаже вина, в Минфине этот вопрос не обсуждается. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Нет. В Минфине обсуждений нет», — сказал Сазанов.

19 июня Telegram-канал Mash сообщил, что в России могут разрешить онлайн-продажу российского вина, но с проверкой возраста через биометрию. Ассоциация компаний интернет-торговли направила соответствующее письмо вице-премьеру — руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко. В ассоциации предложили использовать государственную биометрическую систему: покупатель выбирает вино, сервис запрашивает возраст, и если покупателю больше 18 лет, то операция одобряется, а если нет — отклоняется.

Ранее сообщалось, что в РФ снизились продажи слабого алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами