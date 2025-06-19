В минфине опровергли сообщения о том, что в России могут разрешить онлайн-продажу вина

Минфин: в России не было возобновлено обсуждение об онлайн-продаже вина

В России не было возобновлено обсуждение об онлайн-продаже вина, в Минфине этот вопрос не обсуждается. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Нет. В Минфине обсуждений нет», — сказал Сазанов.

19 июня Telegram-канал Mash сообщил, что в России могут разрешить онлайн-продажу российского вина, но с проверкой возраста через биометрию. Ассоциация компаний интернет-торговли направила соответствующее письмо вице-премьеру — руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко. В ассоциации предложили использовать государственную биометрическую систему: покупатель выбирает вино, сервис запрашивает возраст, и если покупателю больше 18 лет, то операция одобряется, а если нет — отклоняется.

Ранее сообщалось, что в РФ снизились продажи слабого алкоголя.