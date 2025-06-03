В России ответили, что будет с ценами на отечественное вино

ЕАН: цены на отечественное вино не вырастут в ближайший год

В ближайший год в России не ожидается рост цен на отечественное вино. Об этом ЕАН на фестивале Ruswinefest-2025 в Екатеринбурге сообщили представители российских виноделен.

Однако они уточнили, что коррективы могут произойти на фоне прошедших в Крыму заморозков. При этом представитель «Кубань вино» Александр отметил, что виноделы предпримут все усилия, чтобы сохранить цены на прежнем уровне.

Представитель винодельни «Золотая балка» Дмитрий, в свою очередь, отметил, что заморозки в Крыму могут оказаться влияние на производство вина урожая 2025 года.

«По мере того, как будет убывать урожай 2024 года, цены могут вырасти на премиальные линейки вина. Не везде был рекордный урожай, доходило до того, что некоторые сорта винограда собирали раньше срока. Соответственно, винограда собрали меньше от 20 до 30%», — сказал эксперт.

В конце мая сообщалось, что Россия в первом квартале сократила импорт иностранного вина в два раза, вследствие чего Испания выпала из числа ведущих поставщиков. С января по март в РФ было ввезено вина на $119,6 млн, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

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