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В Сбере заявили о возможном снижении ставок по кредитам и депозитам

В Сбере допустили снижение ставок по кредитам и депозитам до заседания ЦБ в июле
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Пресс-служба Сбера

Сбер допускает, что очередное снижение ставок по кредитам и депозитам произойдет до следующего заседания Центробанка РФ по ключевой ставке, которое запланировано на 25 июля. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев, сообщает ТАСС.

«Допускаем. Мы смотрим на конъюнктуру рынка. Мы снизили ставки по кредитам, по ипотеке и по депозитам. Сейчас посмотрим, как отреагирует на это рынок, и будем думать, можно ли делать еще какой-то шаг или нет», — сказал Царев.

19 июня глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила на ПМЭФ, что регулятор будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции в России. Также она пообещала, что ЦБ продолжит последовательно понижать инфляцию до целевого уровня в 4% для того, чтобы сохранить покупательную способность доходов россиян и обеспечить устойчивость планирования.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20%.

Ранее россиянам назвали адекватную ставку по кредиту.

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