На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Индии заявили о планах достичь статуса третьей экономики мира

Министр Вайшнав: Индия ближайшие годы планирует стать третьей экономикой мира
close
Depositphotos

Индия в ближайшие годы планирует стать третьей экономикой мира. Об этом заявил министр путей сообщения Индии Ашвини Вайшнав на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Он обратился к инвесторам и призвал их изучить все возможные варианты вложений в развитие Индии.

«Это позволит вам заложить фундамент, а когда Индия станет экономикой размером в 5-6 триллионов долларов, вы сможете на этом фундаменте построить новый дом», — сказал он.

Вайшнав добавил, что индийская экономика развивается высокими темпами, а инфляция в стране находится под контролем.

До этого представители российской делегации, участвующей в Международном форуме по аудиовизуальным и развлекательным технологиям WAVES в Мумбаи, заявили, что Индия и Россия подтвердили свою приверженность к углублению сотрудничества в области медиа и развлекательных технологий. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сфере СМИ.

Ранее Россия предложила Индии увеличить поставки угля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами