В Индии заявили о планах достичь статуса третьей экономики мира

Индия в ближайшие годы планирует стать третьей экономикой мира. Об этом заявил министр путей сообщения Индии Ашвини Вайшнав на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Он обратился к инвесторам и призвал их изучить все возможные варианты вложений в развитие Индии.

«Это позволит вам заложить фундамент, а когда Индия станет экономикой размером в 5-6 триллионов долларов, вы сможете на этом фундаменте построить новый дом», — сказал он.

Вайшнав добавил, что индийская экономика развивается высокими темпами, а инфляция в стране находится под контролем.

До этого представители российской делегации, участвующей в Международном форуме по аудиовизуальным и развлекательным технологиям WAVES в Мумбаи, заявили, что Индия и Россия подтвердили свою приверженность к углублению сотрудничества в области медиа и развлекательных технологий. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сфере СМИ.

Ранее Россия предложила Индии увеличить поставки угля.