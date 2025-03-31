Матвиенко оценила потенциал России в гражданском авиастроении

Матвиенко: у России огромный потенциал в гражданском авиастроении

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия обладает огромным потенциалом в гражданском авиастроении. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я уверена, что потенциал у России огромный, он не утерян: и конструкторские бюро, и школа, и кадры», — сказала она.

По ее словам, «все это надо собрать».

«Что касается военного строения, мы здесь впереди планеты всей и за это огромные слова благодарности производителям, конструкторам, ученым нашим», — отметил спикер Совфеда.

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха рассказал, что ОАК ожидает начала летных испытаний МС-21 с отечественными двигателями в ближайшее время.

В середине марта министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что начало сертифицированных полетов полностью импортозамещенного пассажирского лайнера МС-21, оснащенного двигателями ПД-14 российского производства, запланировано на лето 2025 года.

Ранее сообщалось, что на предприятиях ОАК скопились около 40 недостроенных SJ-100 и МС-21.